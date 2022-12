Lo buscan en todo Chile: Joven condenado por delitos sexuales se fugó minutos antes de ingresar a la cárcel

Este viernes, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó sentenció a 7 años de prisión al joven de 19 años, Agustín O’Ryan Soler, por los delitos de violación y abuso sexual a dos menores edad, cometidos en 2021 en el sector de Altos de Zapallar, en la mencionada comuna de la Región del Maule.

La lectura del juicio se llevó a cabo de manera telemática, por lo que la fiscal a cargo del caso, Carmen Gloria Manríquez, ordenó la detención inmediata del hombre declarado culpable. Sin embargo, cuando los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron a su domicilio para trasladarlo al centro penitenciario, el joven se había dado a la fuga.

La familia del victimario asegura que desconocen su paradero, por lo que desde la Fiscalía decretaron alerta a nivel nacional y la orden de detención en todos los sectores aduaneros, comisarías del país y aeropuertos.

Hasta el momento, las autoridades aseguran que O’Ryan no ha salido del país ya que se encuentran monitoreando todas las fronteras. No obstante, existe la posibilidad de que lo haga por pasos no habilitados.

En tanto, los abogados defensores anunciaron un recurso de nulidad para la sentencia, para el cual tienen un plazo de 10 días para efectuarlo. Cabe recordar que desde el Ministerio Público exigían 15 años de cárcel para Agustín O’Ryan, 8 años más de lo que finalmente le dieron los tribunales.