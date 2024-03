Abogado Aldo Duque expuso amenazas tras revelación de macabro crimen: “Temen por sus vidas”

A raíz de la denuncia realizada por el abogado Aldo Duque y que fue en parte ratificada por la Fiscalía, este martes se entregaron más antecedentes respecto del escabroso caso que se configura como un doble secuestro con homicidio, y que ahora se indaga la presunta comisión de canibalismo.

En conversación con Contigo en la Mañana, el jurista que representa a la hija y hermana de una de las víctimas, relató que el hecho se remonta a septiembre de 2023 tras perder el contacto con Bernarda y su pareja.

A partir de esto, iniciaron una búsqueda que culminó en noviembre con el hallazgo de los cuerpos desmembrados en un sector de Pudahuel.

A raíz de este suceso dejó a tres personas detenidas, por el momento, de las cuales dos se mantienen en prisión preventiva y uno, menor de edad, con internación provisoria.

Origen de la denuncia

“La semana pasada fui contactado por la hija y la hermana de una de las víctimas, de Bernarda específicamente, quienes me indican que están siendo amenazadas de muerte por una banda que está vinculada a las personas que han asesinado y descuartizado a su madre, y a la pareja de su madre”, contó Duque.

En ese sentido, precisó que si bien el caso denunciado coincide con un hecho expuesto en las mismas fechas y sectores señalados, el nuevo antecedente apunta a que “parte de los cuerpos (de las víctimas) habrían sido consumidos por algunos vecinos, puesto que habrían sido expuestos en parrillas para asarlos”.

Lo anterior, cabe mencionar, no ha sido abordado por el Ministerio Público y sólo expresaron que “se trata de una investigación vigente, con diligencias pendientes, por lo que por eso y por la debida protección y cuidado de víctimas y testigos, no podemos entregar detalles“.

Aún así, el abogado acudió este martes al Centro de Justicia para solicitar una medida de protección a favor de sus representadas, ya que “temen por sus vidas”.

Medidas de protección para la familia

De acuerdo con Duque, la búsqueda de protección para las familiares de Bernarda se sustenta porque el pasado domingo, la hermana de la víctima “fue atacada violentamente en las cercanías de donde vive. Fue intentada de apuñalar”.

A raíz de esto terminó con un corte en su cuero cabelludo que le dejó ocho puntos. Por lo mismo, reiteró el jurista, “están muy preocupadas por su integridad física”.

Cuál es el móvil del caso

En cuanto al móvil del crimen, el abogado apuntó a que “la hija y la hermana de la victima me dicen que ella no tenía problemas, no tenía enemigos, era una mujer tranquila y una vecina de antigua data en ese barrio”.

“Ella (Bernarda) no tenía precauciones especiales, no andaba armada ni nada por el estilo, entonces ellos no logran entenderlo”, complementó.

Es más, descartó que se tratara de una pareja en situación en calle.

Considerando estos detalles, el abogado sostuvo que “el móvil (causa del crimen) es algo que tendrá que determinar la policía a través de lo que ordene la Fiscalía”, aseverando además que, según sus indagatorias, habría al menos tres personas más involucradas en el suceso.

“Aquí hay antiguos disensos vecinales”, expresó, ya que los responsables del hecho “son personas que viven cerca del lugar donde habitaba la víctima y su pareja”.

