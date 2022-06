Alerta por aumento de menores de edad en violentos delitos

Durante la noche del reciente lunes 30 de mayo, se registró un fatal crimen perpetrado por menores de edad, quienes dispararon al aire para intimidar a una mujer y robarle el auto. No obstante, unas de las balas percutidas dio en otra mujer que iba caminando por el sector, ocasionándole la muerte. “Si tienes 13 años y sabes discernir y sabes lo que estás haciendo, métanlos presos y no se los entreguen a sus papás”, declaró el esposo de la víctima. Lo anterior, da cuenta de una problemática relacionada con la población juvenil, ya que los delitos cometidos por adolescentes últimamente son cada vez más violentos. “Los jóvenes por la naturaleza que tienen, por el menor control de impulsos, hacen delitos más violentos, por mostrarse entre sus pares y validarse en grupos sociales”, dijo Daniel Johnson, director de Paz Ciudadana. Según los datos entregados por Carabineros, solo en lo que va de este año, se ha detenido a 2.810 menores de edad. Por otra parte, la legislación chilena establece que los menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, es decir son inimputables, mientras que los jóvenes entre los 16 y los 18 años, arriesgan una pena máxima de 10 años de privación de libertad, no obstante, en muchos casos se bajan las condenas.