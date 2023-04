Caso Palma: ¿Qué es la Santa Muerte y por qué tenía un altar en la casa de Luis Lugo y Ovimarlixion Garcés?

Continúan los operativos para encontrar a los implicados en el crimen del carabinero Daniel Palma, asesinado el pasado 5 de abril en Santiago Centro luego de acudir a un procedimiento.

Este miércoles, personal especializado allanó una vivienda en Quinta Normal para dar con el paradero de los presuntos responsables, misma donde fueron hallados el pasado 10 de abril Ovimarlixion Garcés Briceño y Luis Lugo Machado.

Una vez que los efectivos ingresaron al domicilio, un altar dedicado a la “Santa Muerte” llamó la atención de las autoridades, mientras que en redes rápidamente se viralizó la imagen de la deidad.

Por lo que se pudo apreciar, estas calaveras estaban muy bien cuidadas y tenían ofrendas como billetes, dulces y botellas.

¿Qué es la Santa Muerte y cuál es su origen?

Rodrigo Larraín, sociólogo y académico de la Universidad Central, explicó a CHV Noticias que generalmente esto se da por parte de “delincuentes que, a menudo, buscan un respaldo religioso o sobrenatural para mover fuerzas que podrían colaborarle a su destino”.

El docente señaló que la Santa Muerte tiene su origen histórico en México y mezcla tradiciones religiosas desde la antigua civilizaciones precolombinas Maya y Azteca, donde “se veneraba una especie de submundo en el que se movían fuerzas espirituales que alguna gente sabía manejar u ocupar para el bien de uno o el mal de otro”.

De todas formas, el especialista indicó que hay otro elemento fundamental que tiene que ver con gente que constantemente tiene su vida en riesgo.

“Me puedo morir joven y no tengo horizonte, entonces todo lo que consiga, incluso mediante un delito, lo voy a usar al día. Me compraré cadenas de oro, anillos, ropa o anteojos de marca porque mañana me puedo morir y no lo voy a aprovechar”, agregó.

Larraín sostuvo que este “culto a la muerte” es de sujetos que creen que “la vida no vale nada y hay que aprovecharla ética o no éticamente. Por eso es que habitualmente estos se dan en pueblos con mucha pobreza”.

“En México está en el sector marginal y es una manera de refugio en un ser que no es oficial, porque no es un santo de la Iglesia Católica. Al contrario, es considerado un culto satánico”.

Ofrendas

Acerca de las ofrendas de billetes y dulces encontradas en el altar en Quinta Normal, el sociólogo sostuvo que esto se toma como “una manda. Pasando y pasando. Yo entrego alguna cosa que signifique dulzura o pureza, como los dulces, pero en otros lugares hay chocolates porque eso es algo (que implica) energía rápida o vivir al límite”.

“Los billetes es la expresión más simple de que estoy regalándole algo a un ser semi-divino, no humano, que me pueda ayudar. En definitiva, estoy haciendo una especie de micro-contrato. Lo estoy comprando”, añadió.

El académico aclaró que estos altares a la Santa Muerte son espontáneos, ya que no hay una especie de organización o secta con un líder, sino que todo “se transmite de persona a persona”.

“Por ejemplo, puedo invitar a un amigo y decirle que en mi casa tengo un altar a la Santa Muerte que me protege, podrías sumarte para que te cuide de los balazos o detenciones. Pero es un culto a la vida violenta y a que la muerte tiene un valor, entonces los crímenes que cometa no son tan malos”, sentenció.