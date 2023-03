Amigo de Felipe Rojas declara en juicio oral: Hermana de Fernanda Maciel cree que “él sabe algo”

Este miércoles se inició la tercera audiencia del juicio oral en contra de Felipe Rojas, imputado por el asesinato de Fernanda Maciel bajo los delitos de violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto. Un crimen por el que la Fiscalía pide su presidio perpetuo calificado, la máxima condena de la legislación chilena.

En esta nueva jornada, se llevará a cabo la declaración de Nicolás Allende, amigo de Felipe, en calidad de testigo; al igual que Francisco, quien es dueño de la bodega donde fue hallado el cuerpo de la víctima y su pequeña hija, Josefa.

Respecto del primer testigo mencionado, Valentina, hermana de Fernanda, declaró a Contigo en la Mañana que “para mí que algo oculta”, entregando detalles de cuál era su relación con la víctima.

“Eran súper amigos, él era la persona que trasladaba a la Fer a su trabajo, era como su Uber. Lo vi un par de veces desde que desapareció y después se lo tragó la tierra, al igual que Felipe. Se les olvidó que la Fer era su amiga”, dijo, sosteniendo que “creo que él sabe algo de lo que Felipe hizo y no lo quiso contar”.

Por su parte, Paola Correa, madre de Fernanda, indicó que nunca había hablado con Nicolás, a excepción de cuando “me comuniqué por messenger con él, que me pidió disculpas, me dijo que quería hablar conmigo, pero no sé”.

Paralelamente, Luis Pettersen, ex pareja de Fernanda, apuntó a la sospechas que pesan sobre Nicolás, recordando que “siempre se vio el auto de él en la entrada de la bodega. Ahora que viene como testigo, vamos a saber la verdad de si realmente se encontraba en ese momento”.

Pettersen también tuvo palabras para Felipe Rojas, tachándolo de “bastardo”. “Lo que hizo él fue un daño enorme. (Fernanda) era su amiga de años, embarazada. Pero este tipo es un enfermo porque esto ya lo tenía preparado hace como 3 o 4 días (antes del crimen). Tenía un hoyo hecho en la bodega para cometer lo que hizo con Fernanda”.

Sobre esta última aseveración, el abogado representante de Pettersen, Andrés Delgado, explicó al matinal de Chilevisión que lo anterior corresponde a una de las teorías que se maneja en el caso y que “se encuentra presente en la carpeta investigativa”.

“No habría sido un hecho fortuito, sino que habría habido una premeditación de por medio”, planteó.

Finalmente, el abogado también tuvo palabras para la labor que está realizando su contraparte, la defensa de Rojas representada por Jacqueline Stubing, acusando que en los interrogatorios a testigos están haciendo “muchas preguntas con sesgo de género para desacreditar a los testigos y para desmejorar la imagen de víctima de Fernanda”.