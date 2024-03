“Le pedí a Dios que no me viera”: Angustiantes relatos tras asesinato de menor por salpicadura accidental de agua

El pasado sábado un trágico hecho ocurrió en la Villa San Luis de la comuna de Maipú, cuando un adolescente de 16 años perdió la vida luego de que su casa fuera atacada brutalmente por un sujeto.

El hecho se produjo luego de que Marina, dueña de casa, mojara de manera accidental a un hombre que justo en ese momento pasaba por afuera de su casa, quien se enfureció y la insultó, por lo que comenzó una discusión.

Los angustiantes relatos de la familia brutalmente atacada a balazos

“Yo llegué de la feria, mi trabajo, saludé a los niños y subí al segundo piso a regar las plantas y jugamos con mi marido a tirarnos agua. No sé si al tipo le cayó agua, pero ahí empezó a insultarme y a patearme la puerta. De arriba no se ve, porque está enrejado, yo le dije: ‘Oye, si solo fue un poco de agua, no le di’ tanto color'”, comenzó declarando Marina al programa Contigo En Directo de Chilevisión.

“Por eso salió a la calle mi hijo y sus amigos, habían cinco menores en mi casa jugando Playstation y el hombre me amenazó: ‘Te voy a matar’, me dijo y aseguró que iba a volver”, agregó Marina.

“Cuando regresó, corre hacia nosotros disparando y una vecina gritó: ‘¡Corran, corran!’. Nos disparó de frente a todos, yo corro a la casa e intento cerrarle la puerta. Cuando lo logré, me quedé ahí y comenzó a disparar para adentro y lo vi cuando apuntaba y disparaba“, fue parte del crudo relato de Marina.

Mientras que Leandra, hija de Marina y hermana del menor fallecido, afirmó: “Estábamos afuera de la casa hasta que escucho ‘¡Corran, corran!’. El hombre venía con una pistola en cada mano disparando. Me escondí detrás de un auto pidiéndole a Dios que no me viera, por si lo hacía me disparaba a mí también”, señaló.

“Seguían los disparos hasta que escucho que le pegaron a la Cata, mi hermana pequeña de 12 años. Ahí perdí el miedo y salgo y veo a mi papá y mamá forcejeando con él, pero el tipo en ningún momento dejó de disparar”, agregó.

El atacante terminó con un disparo debido al forcejeo y se encuentra hospitalizado tras ser operado, por lo que no ha podido ser trasladado a la Cárcel Santiago 1.

El domingo pasado fue formalizado por homicidio consumado y cuatro homicidios frustrados, donde se fijó su prisión preventiva durante los 120 días que durará la investigación.

