“Él asesinó a mi hija”: Familia de influencer desaparecida hace un año clama por justicia y apunta a ex pareja

A un año de la desaparición de Javiera Jiménez en Antofagasta, joven influencer y estudiante de Técnico en Odontología, su familia clama por justicia. La investigación no ha logrado esclarecer qué pasó con ella y su ex pareja, la última persona con quien compartió, se mantiene inubicable. Su madre, Gladys Galleguillos, maneja una cruda hipótesis, asegurando que su hija fue asesinada por su ex pareja, quien se encuentra involucrado en una peligrosa banda criminal.