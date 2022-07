Habla víctima de asalto en su casa en Maipú: “Abrí los ojos y dos tipos me estaban apuntando con pistola”

Fue en la madrugada de este viernes cuando una familia sufrió con un violento asalto en su domicilio, ubicado en la comuna de Maipú. Allí, varios sujetos ingresaron sigilosamente al inmueble y amedrentaron a los residentes. De hecho, uno de los habitantes del hogar señaló que “desperté, abrí los ojos y dos tipos me estaban apuntando con pistola. Pensé que era como un sueño”. La víctima relató el tenso momento y contó que “me maniataron, me amarraron de las manos con una cinta adhesiva, golpearon a uno de mis hijos de 14 años porque no les quiso pasar el celular y a mí me golpearon con la pistola en el pecho para que me calmara (…) Se llevaron hasta el hervidor de la casa”.