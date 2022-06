Asaltan a hombre fuera de banco en Ñuñoa: Asegura que delincuentes se equivocaron de víctima

Durante la tarde de este viernes se registró un asalto en las afueras de una sucursal bancaria ubicada en Irarrázaval con Seminario, en la comuna de Ñuñoa. Dos motochorros aparentemente estaban esperando al azar a cualquier víctima que saliera del banco, pero se confundieron, porque terminaron asaltando a una persona que se estacionó en las afueras del recinto para dirigirse a su trabajo. Este hombre fue violentamente abordado por delincuentes que incluso realizaron un disparo para quitarle su mochila y celular. La víctima, Óscar Lizana, relató a CHV Noticias que dos personas lo apuntaron con un arma para sustraerle las pertenencias, “a uno de ellos le entregué la mochila, sin embargo el otro (asaltante) me decía ‘pásame la pistola’ (…) no me querían soltar. Tuve que abrir mi chaqueta y decirles que no tenía un arma. Una vez que ya salieron, uno hace un disparo”. Según indicó, el arma que portaban era de fantasía. “Por lo que me comenta el administrador del edificio, acá había una moto como desde las 9 de la mañana sin patente, entonces yo creo que estaban esperando a alguien. Eran extranjeros de unos 23 o 25 años”, comentó, agregando que se habrían confundido de cliente al momento del atraco.