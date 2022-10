Estudiante que tuvo discusión con astrónomo británico desaparecido ya habría dejado Chile: Es testigo en el caso

Ya van más de dos semanas desde que el astrónomo británico Thomas Marsh desapareció en el Observatorio La Silla, a tan solo dos días de haber llegado a Chile.

De acuerdo con información publicada por El Día, el estudiante de doctorado de 23 años que acompañaba al científico, y con quien tuvo una fuerte discusión, habría dejado el país.

El fiscal regional, Adrián Vega, comentó que en este caso el estudiante solo es considerado como un testigo, quien ha prestado importantes antecedentes y ha demostrado voluntad para continuar su contribución.

De acuerdo con las investigaciones, no existe evidencia que involucre al joven en la desaparición de Marsh, por lo que no está obligado a permanecer en Chile. Con todo, el fiscal dijo al citado medio no poder revelar la ubicación del testigo.

La búsqueda que espera dar con el paradero del astrónomo británico de 61 años, se está dando con trabajos conjuntos entre el Ejército, la PDI, Carabineros y el Ministerio Público mediante vías terrestres, marítimas y aéreas. A pesar de los esfuerzos, los rastreos desplegados por el sector cordillerano aún no aportan antecedentes relevantes.

Desde la Fiscalía, Vega aseguró que no existen razones para presumir la muerte de Thomas Marsh, por tanto, las pesquisas se desarrollan bajo el supuesto de que el científico está vivo. No se descarta ninguna hipótesis y el trabajo se desarrolla sin establecer plazos, consignó El Día.

Se espera que la familia del británico arribe a Chile durante los próximos días para acompañar el proceso de búsqueda del académico.