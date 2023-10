Sujetos atacan con bombas molotov casa en Maipú: Dueño asegura que “no he tenido amenaza de nadie”

Un insólito hecho ocurrió en una casa en Maipú, hasta donde llegaron dos sujetos que lanzaron tres bomobas molotov a su interior. El dueño de la vivienda se despertó cerca de las 3 de la madruga y se percató del atentado luego de sentir ruidos en el techo, momento en que se dio cuenta del fuego. El afectado conversó con CHV Noticias y aseguró que “no he tenido amenaza de nadie… que yo sepa no he tenido problema (…) podría haber sido una tragedia grande”.