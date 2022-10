“¡¡No me mate, por favor!!”: Aterrador asalto con un rifle a conductor afuera de su casa en Constitución

El domingo recién pasado, un conductor fue víctima de un violento asalto con intimidación a las afueras de su casa en el sector de Bicentenario en la comuna de Constitución.

El hecho fue grabado in situ por un testigo que se encontraba del lugar, dando cuentas de cómo el asaltante, que habría estado bajo los efectos del alcohol, agrede y golpea a la víctima.

“¡Por favor, no me mate!”, rogó esta última en reiteradas ocasiones al delincuente, quien no dudó en amenazar al conductor con un rifle con mira telescópica, de acuerdo con el video difundido por CRS Noticias.

Según informó el mayor de Carabineros, Patricio Gamboa, personal de la Segunda Comisaría de Constitución acudió rápidamente al lugar para verificar el procedimiento.

Allí, la víctima aseguró que fue amenazada y perdió su celular, mochila y $20 mil en efectivo. Tras una rápida investigación, efectivos de la institución dieron con el asaltante durante el mismo domingo, recuperando las especies sustraídas y el armamento utilizado.

El delincuente pasará a control de detención durante esta jornada.

Revisa la declaración de Carabineros acá: