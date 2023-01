Tras crimen de mujer colombiana: Autor del delito es acusado de cometer otro homicidio en 2017

El pasado fin de semana, un nuevo y terrible femicidio ocurrió en la comuna de Estación Central, donde una mujer de nacionalidad colombiana fue asesinada por su pareja, quien ya había cumplido una condena por homicidio.

La víctima fue Patricia Zapata Restrepo, de 48 años, quien llevaba más cuatro años viviendo en Chile y trabajaba para mantener a su familia en Colombia. Fue precisamente en nuestro país donde conoció al chileno Rodolfo Alarcón Fuentes, que la asesinó a sangre fría durante una fiesta, convirtiéndose así en la sexta víctima de un femicidio en lo que va de 2023.

Sin embargo, en las últimas horas reflotó otro caso de homicidio que tiene como principal sospechoso a Alarcón. Según el testimonio de familiares, el sujeto también es acusado de causar la muerte de Marilyn Rojas González, quien perdió la vida en 2017 por causas que aún no son esclarecidas.

Alarcón y Rojas mantuvieron una relación que duró más de seis años, pero que no estuvo exenta de violencia. “No la dejaba salir ni a ir a trabajar. Uno si la iba a ver, nos dejaban hasta la puerta no más y no podíamos entrar”, señala a CHV Noticias Honorindo Rojas, padre de Marilyn.

En diciembre de 2017, los padres de la joven recibieron un llamado informándoles que habían encontrado el cuerpo sin vida de su hija, al interior del dormitorio que compartía junto a su pareja.

“Cuando sucedió la muerte de mi hija, ellos estaban solos en la casa”, aseguró Carmen González, madre de la fallecida mujer.

Según el informe de la Policía de Investigaciones, el cuerpo de Rojas fue encontrado en un avanzado estado de descomposición y habían manchas de sangre en distintos sectores de la casa, como también elementos claves como una nota escrita por Alarcón en la que negaba ser el responsable de la muerte.

A cinco años de este hecho, la causa del fallecimiento de la joven sigue siendo un misterio y la investigación fue archivada. “Los fiscales y el juez no hicieron nada, llegan y cierran un caso sin culpables. Yo creo que ni lo evaluaron”, reclama el padre.