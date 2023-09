Balacera en Santiago dejó a joven herido en la calle: Responsables fueron grabados por vecinos

Una balacera se registró en Santiago Centro, específicamente en la calle Arturo Prat con Porvenir, por parte de un grupo de sujetos que descendieron de un auto y dispararon en varias oportunidades en contra de, al menos, dos personas. Producto de esto resultó baleado en su abdomen un joven colombiano de 22 años, quien fue trasladado hasta la ex Posta Central. Según los vecinos del sector, se trataría de prestamistas que fueron a cobrar dinero, y al no llegar a acuerdo, utilizaron armas de fuego. Los responsables aún no son identificados y el caso quedó en manos de Carabineros.