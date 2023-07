Habla Brayan Cortés tras violenta encerrona en bencinera de Calera de Tango: “Uno no se lo espera”

El arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, fue víctima de una violenta encerrona en la comuna de Calera de Tango durante horas de la noche. El jugador estaba cargando bencina en su automóvil cuando un grupo de unos seis sujetos se le acercó, en un auto robado, y lo intimidó con un arma de fuego. Allí, tras hacerlo bajar, lo golpearon y comenzó una persecución policial que terminó en San Bernardo, logrando la detención de dos de los antisociales. “Más de 22 años no les echaba, eran muchos, la sensación obviamente era de mucha adrenalina, siempre mantuve la calma, no me resistí a nada. El momento es complicado, uno no se lo espera”, señaló Cortés.