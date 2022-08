Cae banda tras millonario asalto frustrado en La Reina: Dos de los detenidos tienen 15 y 16 años

Ocho personas fueron detenidas durante la noche de este domingo, después de asaltar un local comercial de frutos secos en la Avenida Francisco Bilbao, en la comuna de La Reina. Los individuos, que llegaron en dos furgones hasta el lugar, robaron, entre otras cosas, balones de gas y computadores, avaluados en 40 millones de pesos aproximadamente, y dos de ellos tenían 15 y 16 años de edad. “Estaba en Viña (del Mar) y me llamó mi vecino para preguntar si yo estaba en casa, le dije que no, y me dijo ‘entonces están desvalijando la casa’. Inmediatamente, llamo a Carabineros”, relató a CHV Noticias el dueño del local asaltado. Por su parte, la capitán Evelyn Aravena, de la prefectura Santiago Andes de Carabineros, señaló que “en ese momento, la teniente jefa del turno procede a cerrar el portón y es así que los individuos descienden de estos dos furgones, tratando de huir por la parte posterior de este local. El portón de ingreso, al parecer, tenía desperfectos, por lo tanto, no les costó tanto ingresar”.