Los distrajo pidiendo vaso con agua: Cámaras captaron a sujeto que huyó con auto durante falsa compra

Un inesperado hecho fue el que vivió una pareja tras ser víctima de la falsa compra de su automóvil. Según se dio a conocer, el interesado fue recogido por ambos en el metro Pudahuel y luego llevado a su casa para mostrarle el vehículo que ofrecía por redes sociales. Así conversaron sobre detalles asociados al funcionamiento de la máquina y precios, cuando este individuo aprovechó de pedir un vaso con agua para distraer a los vendedores y huir a bordo del auto. El hecho fue captado por cámaras de seguridad, evidenciando la riesgosa maniobra que realizó, dado que el capot se encontraba abierto y no tenía visibilidad para conducir. Viviana, una de las afectadas, contó que “primero no me había dado cuenta y cuando de repente pega la acelerada muy rápido, que llegó a salir humo, ahí salgo corriendo”. La PDI trabaja en encontrar el paradero del delincuente.