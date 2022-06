Capturan en Argentina a sospechoso del homicidio de padre e hija en Ovalle

Hace cuatro meses se dio a conocer el doble homicidio de un padre y su hija de 6 años en Ovalle,quienes murieron acribillados. Sin embargo, recién este jueves 2 de junio se logró la detención en Argentina del único sospechoso del crimen.

Hay que recordar que la familia del joven padre y su pequeña, viajaron hasta La Moneda hace poco más de un mes para pedir una audiencia con el presidente Gabriel Boric, asegurando que no tenían pistas del caso, acusando que la investigación no avanzaba.

En esa instancia, la madre de Agustina declaró que esa fatídica jornada “fue el peor día de mi vida, (era) mi única hija. Después de eso no volvimos a ser los mismos”. Mientras que la mamá de Jhans, el joven padre, sostuvo que “es un sentimiento horrible porque me quitaron a mi único hijo hombre y me quedé sin nada. No se lo doy a nadie. Solamente la persona que esté mis zapatos podrá entenderme”.

La detención

Según constató Contigo en Directo, el jueves la Interpol en Argentina logró capturar al presunto autor del homicidio, identificado como Miguel Alejandro Vega Pérez de 29 años.

De acuerdo con datos de la PDI, quien se apoda “El Chuma” escapó a Buenos Aires por un paso no autorizado y es quien justamente la familia indicaba como el responsable del ataque.

Mientras esperan su extradición, los seres queridos de la víctima piden la pena máxima en su contra.

El crimen

El suceso se remonta al 23 de enero del presente año, pasadas las 21 horas en la población El Mirador 2 en Ovalle, cuando este padre y su hija decidieron dar un paseo como cualquier otro día.

En ese momento, Jhans se percató que desconocidos lo seguían en otro vehículo. Al intentar escapar, perdió el control del auto y chocó contra una camioneta blanca, y pese a que algunos testigos dicen que intentó buscar refugio en un negocio, un sujeto se acercó a ellos y arremetió contra ambos mediante disparos.

El joven tuvo impactos de bala en sus extremidades inferiores y el hemitórax anterior, mientras que la niña recibió un disparo en su cráneo y falleció en el hospital de la ciudad.