Carlos Albornoz insiste en su inocencia y afirma: “Hace un mes y medio que no me dejan hablar con Arturo”

Continúa la polémica por la querella presentada por el futbolista chileno del Inter de Milán, Arturo Vidal, contra su primo Carlos Albornoz Pardo por supuestas irregularidades en la administración del Club Chicureo.

El acusado y pariente directo del King, se defendió este martes con un video y acusó al circulo cercano del jugador de “estar pensando solamente en sus propios intereses y no en los de Arturo”.

Ahora, Albornoz entregó más detalles de su actual relación con el seleccionado nacional y nuevamente señaló que no hay ninguna situación anómala en los negocios que ambos tienen.

En entrevista con Contigo en la Mañana, el empresario afirmó que “me sorprendí (con la querella), revelando que Vidal “es muy presente en los negocios y proyectos en los que está y siempre hay tensiones”.

Inmediatamente después, Albornoz fue enfático en cómo funcionaba la relación. “No mucha gente se atreve a decirle que no y a veces me tocaba hacerlo”, dijo.

Consultado sobre si ha podido conversar con el volante durante este tiempo, aclaró que “hace un mes y medio que no me dejan hablar con Arturo. Me dicen que todo lo que yo hable tiene que ser con un abogado”.

“De un día para otro, Arturo me acusó que yo le había robado dinero y ahora todo ha sido a través de los abogados. Ni siquiera he podido juntarme a presentarle los documentos”, agregó.

El círculo cercano

Entrando en materia judicial, Carlos Albornoz insistió en su inocencia y sostuvo que “cualquiera que entienda de UF, tasas de interés y créditos hipotecarios lo va a entender en una tarde. Es muy simple este caso”.

“La gente que escribe la querella, nunca los he visto al lado de Arturo, no sé quiénes son”, recalcó el primo, aunque sí aseguró que Carlos Aliaga (apodado como Yito y parte del círculo cercano) y Francisca Araya firman los documentos a nombre de Vidal.

Finalmente, el empresario reiteró en que el Club Chicureo está “en orden” en materia económica y que la querella no va a prosperar. “La querella tiene hasta faltas de ortografía. La van a desarmar en dos segundos”, dijo.