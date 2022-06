“Tuvimos un contacto”: Carolina Da Silva relató que habló con su esposo chileno secuestrado en Haití

Carolina da Silva, la esposa de Esteban Zambrano Leiva, el chileno secuestrado en Haití el martes 7 de junio, habló con CHV Noticias y relató cómo fueron los momentos en que se enteró de la situación a través de su hija de 6 años y lo que ha podido hablar con su pareja.

“Con mis tres hijos estamos bien, en un lugar seguro, gracias a los cuidados de la embajada de Chile”, comentó la ciudadana uruguaya que trabaja en Puerto Príncipe como parte de la misión humanitaria en ese país junto a la víctima del secuestro.

Da Silva también contó que “ayer (jueves) tuvimos un contacto telefónico. Está bien, no le han hecho daño, fue algo rápido, intercambiamos palabras“. “Él me habló con mucha tranquilidad en las dos llamadas que tuvimos”, añadió.

Junto con adelantar que “por el momento no han habido más negociaciones”, indicó que sí hubo un pedido de dinero, pero “no podemos hablar del monto”, ya que las investigaciones están en curso.

En la misma línea, solicitó que la policía haitiana se haga parte más activa de los procedimientos: “No vamos a aceptar que sean indiferentes a esta situación, porque se trata de un padre de familia, de un chileno y todos sabemos cuánto Chile ha apoyado a Haití, y no vamos a aceptar ningún tipo de indiferencia”.

Por otra parte, detalló que sus tres hijos se encuentran en buenas condiciones. “Mi bebé solo pregunta por papá, no entiende”, mientras que el mayor de 9 años “entiende todo y él está preocupado. Quiere ser un futuro policía haitiano, así que me hace preguntas profundas como por qué la policía no va a buscarlo. Son difíciles de responder”.

En tanto que la hija que estuvo con su padre al momento de ser secuestrado ahora está más tranquila, pero vivió una experiencia compleja: “Mi hija pasó por un momento muy traumático, porque estaba en el vehículo con mi esposo cuando lo secuestraron”.

“Pudo bajar del vehículo y regresar a casa. La veo bien, las horas del miércoles fueron muy difíciles y hoy, más de 48 horas después del secuestro, la veo mejor, es un proceso largo”, reflexionó Carolina, quien agregó que como su hija presenció todo, “las imágenes le quedan en la mente”.

Asimismo, precisó que el hecho sucedió a 500 metros de su hogar, misma distancia que la niña recorrió sola. Primero, un grupo de sujetos con armamento entró al vehículo donde estaba Esteban y su hija. Luego, los sujetos ordenaron al chileno de 32 años pasar al asiento de atrás del coche. En ese momento vieron que estaba mi hija y “él pudo intervenir para que no se la llevaran y accedieron a eso”.

“Mi hija regresó sola, gritando ‘se llevaron a papá'”, narró la uruguaya, quien sinceró que todo fue “angustiante”, pero que sintió un “alivio de saber que ella estaba conmigo”.

Finalmente, concluyó que “en Haití estamos súper expuestos, porque trabajamos en una zona super humilde” y que “como misioneros no hay forma de escondernos, nuestra vida es super expuesta”.