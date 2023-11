Caso Valeria Vivanco: El día en que culpable del crimen dijo ser “inocente” en CHV Noticias

El suspendido funcionario de la PDI, Leonel Contreras, fue declarado culpable este viernes del homicidio de su compañera, la subinspectora Valeria Vivanco, ocurrido en junio de 2021.

Si bien la sentencia será dictada el próximo 29 de noviembre, la Fiscalía Metropolitana Sur confirmó que solicitará 15 años de cárcel contra el imputado, además del pago de las costas de la causa.

Recordemos que el crimen de Vivanco se contextualiza en un operativo de la PDI en La Granja, registrado el 13 de junio de 2021, cuando estaban en busca del paradero de los sospechosos de un crimen ocurrido previamente.

Fiscal Jefe de Delitos Violentos @fiscalia_RMSur Christian Toledo logró sentencia condenatoria contra funcionario PDI Leonel Contreras por homicidio de subinspectora Valeria Vivanco. Sentencia con penas se conocerá el 29 de noviembre @FiscaliadeChile — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) November 17, 2023

Los antecedentes del caso Valeria Vivanco

Fue en ese contexto que Contreras, uno de los compañeros de la joven fallecida, bajó del vehículo institucional junto a ella para fiscalizar a los presuntos autores del delito investigado.

Desde ese momento, se generaron versiones cruzadas en relación al disparo que le quitó la vida a la subinspectora de 25 años.

En un comienzo, los sospechosos fueron los ocupantes del auto controlado en el operativo, quienes se dieron a la fuga del lugar.

Incluso, en algún minuto la atención estuvo puesta en el conductor del vehículo institucional en ese procedimiento, el subcomisario Felipe Gallardo, debido a las contradicciones en sus declaraciones.

Sin embargo, los rastros de pólvora en las manos y los peritajes que dilucidaron el origen de la bala fueron clave para que la investigación tomara otro curso y ahora tenga como culpable al suspendido detective.

Leonel Contreras en CHV Noticias: “Soy inocente”

El pasado 3 de mayo y a casi dos años del hecho, CHV Noticias emitió una entrevista con el ahora culpable del crimen de Valeria Vivanco, siendo su primera conversación en profundidad en televisión abierta.

“Se bajó Valeria y me bajé yo (…) En ese momento estoy apuntando al vidrio polarizado trasero y se escucha el disparo. En ese momento, me miro, miro a la Valeria y miro hacia atrás de ella, ahí veo que nuestro conductor estaba en su asiento“, señaló en ese entonces.

Posteriormente, relató que “vuelvo a la vista y veo que el vehículo que estábamos controlando sale rápido y Valeria cae al piso“.

Consultado sobre las acusaciones de la Fiscalía, el ex detective de la PDI sostuvo que “es una injusticia tremenda, porque me culpan de algo que no hice (…) Yo no vi disparar a alguien, pero sí vi quién era el que estaba atrás de Valeria: Felipe Gallardo”.

Contreras reconoció en la entrevista que “no vio disparar” a Gallardo, pero que “hoy en día teniendo conocimiento de los antecedentes, yo creo que sí (disparó)”.

“Yo creo que es una serie de errores y una bola de nieve. Empezaron conmigo y obviamente todas las pruebas deben apuntar a una misma dirección. Si yo lo hubiera visto disparar, lo hubiera dicho. Pero lo que sí puedo decir es que él (Gallardo) estaba atrás de Valeria y no me han tomado en cuenta”, añadió.

“Me da pena porque me está perjudicando y arruinando la vida, prácticamente (…) Decir que soy inocente y que en el juicio va a quedar demostrado, mi conciencia es libre”, concluyó.

