Habla conductor que sufrió violento intento de asalto en San Bernardo: “Es muy poco lo que uno puede hacer”

Un tenso momento fue el que vivió un conductor de aplicación el pasado martes 21 de febrero en San Bernardo, luego de que un grupo de sujetos, que simularon ser pasajeros, intentaron asaltarlo.

Todo quedó grabado en la cámara que instaló el propio afectado en el automóvil, donde se observa que los delincuentes eran todos jóvenes y actuaron con extrema violencia para intentar robarle el vehículo.

La víctima habló en exclusiva con CHV Noticias y relató cómo se dieron estas circunstancias, contando que los individuos aseguraron que era una tercera persona la que pidió el transporte con su celular.

“El pasajero era de aplicación. Supuestamente su nombre era Alicia. Llegué a la esquina y estaba ella y como a dos metros estaban dos niños. Se acercan ellos dos y me dicen que el auto lo pidió la abuelita. Llegando a Los Morros, los tipos van y me accionan el freno de meno y el atrás me saca una pistola”, indicó.

“Se te pasan un montón de cosas por la cabeza”

El hombre contó que “había harta gente mirando. Estaba una micro y la gente que está construyendo el metro, pero no fue que pedí ayuda ni grité”.

De hecho, fue el conductor de una ambulancia que estaba detrás el que comenzó a tocar la bocina, logrando espantar a los antisociales que rápidamente huyeron del sitio del suceso.

“Había harta gente, pero al ver que había un arma no se metieron a ayudar. Sintieron la bocina, se pusieron nerviosos y arrancaron. Me robaron el celular y plata. Yo salí bien”, señaló.

En ese sentido, la víctima reveló que “siempre andaba pensando que me podía pasar y cómo iba a reaccionar, pero frente a esta situación, y con un arma que te está apuntando, todo lo que uno se pueda preparar para el momento es complicado. El temor. El pánico”.

“Se te pasan un montón de cosas por la cabeza que te hacen tratar de reaccionar de la mejor forma posible, pero la verdad es muy poco lo que uno puede hacer”, agregó.