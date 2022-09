Concejal de Cerrillos fue víctima de violento portonazo: “Me apuntaron con un arma en la cabeza”

A eso de las 22:45 de la noche de este jueves, el concejal de Cerrillos, Luis Leiva, fue víctima de un violento portonazo en la entrada de su domicilio en la misma comuna.

De acuerdo con la misma autoridad comunal, venía llegando a su hogar cuando se percata que un vehículo le hace señas para hacerse a un lado.

Una vez que lo hace, dos sujetos se acercaron a su auto cuando rompen los vidrios y lo hacen bajar mientras era apuntado por armas de fuego.

Según el mismo concejal, no opuso resistencia y tampoco sufrió lesiones físicas. Sin embargo, los delincuentes se llevaron todas sus pertenencias, incluyendo el vehículo.

“Me apuntaron con un arma en la cabeza, me hacen bajar. No pasó a mayores, se llevaron el vehículo”, sostuvo. Aunque recalcó lo violento que fueron los sujetos, sostuvo que “afortunadamente no quedé con daños físicos, solo en shock”.