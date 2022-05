Condenan a presidio perpetuo calificado al asesino confeso de Albertina Martínez

La Fiscalía Centro Norte condenó a presidio perpetuo calificado al autor del crimen de Albertina Martínez, joven fotógrafa que trabajaba como asistente en un canal de televisión.

Se trata de Jairo Adonis González Miranda (22), quien fue declarado culpable como autor del delito de robo con homicidio.

La investigación en su contra determinó que aquel 20 de noviembre de 2019, el acusado llegó hasta el domicilio de la víctima, ubicado en la comuna de Santiago, para robar.

Una vez en la vivienda, el imputado golpeó a Martínez, inmovilizándola con un cable de corriente eléctrica, atando sus pies, manos y cuello, para luego asfixiarla con un paño de cocina, ocasionándole la muerte por estrangulación.

De esa forma, González sustrajo una mochila, una cámara fotográfica, una cámara de filmación, una casaca, un celular, unos audífonos y documentos personales de la mujer.

Ya en la madrugada, el imputado salió del domicilio vistiendo de forma diferente y huyó del lugar a bordo de la motocicleta que había dejado estacionada frente al edificio.

Casi dos meses después de lo ocurrido, González fue detenido por Carabineros en Santa Cruz. Mientras, recién el pasado 22 de abril de este año, reveló su versión de lo sucedido ante la justicia.

A 521 días de aquella noche, declaró que supuestamente había conocido a Martínez por Grinder, aplicación en la cual vendía drogas.

“Estábamos sentados en el sillón y ella se acercaba con otras intenciones. Yo estaba drogado y me sentía atrapado. Ella se enfadó y me dijo que era fome. Me tiró un vaso de cerveza en el cuerpo y yo reaccioné mal. Le hice un nudo alrededor de la boca para que no alertara a los vecinos”, dijo en esa oportunidad.

Finalmente, tras el juicio en su contra, el Cuarto Tribunal Oral declaró culpable al acusado por el delito de robo con homicidio e impuso la pena de presidio perpetuo calificado en su contra.