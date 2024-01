Conductor arrastrado sobre capot en Las Condes: “Nunca paró, aceleró contra mí”

En exclusiva, el conductor que fue arrastrado durante varias cuadras en una concurrida avenida de Las Condes entregó su testimonio. Según dijo, la conductora lo chocó cuando salió de un supermercado y se detuvo para pactar un posible acuerdo por los daños. Sin embargo, la mujer no paró: “Aceleró en contra de mí, me tuve que montar arriba de su vehículo pidiendo que se detuviera”, recordó. La mujer del vehículo, de 89 años, no quiso entregar testimonio en cámara, aunque aseguró que pensó que intentaban asaltarla. Además, agregó que hizo una denuncia en Carabineros por lo ocurrido.