Auto se incrustó en el dormitorio de una casa tras choque de un conductor en estado de ebriedad

Durante la madrugada de este viernes, un hombre en aparente estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y, en consecuencia, terminó impactando contra la reja de una casa ubicada en la población Santa Julia de Ñuñoa. Gracias a que en el interior había otro auto estacionado, el conductor no ingresó hasta la habitación de uno de los integrantes de la familia, pero sí lo hizo el mencionado vehículo del domicilio. Carabineros logró detener al hombre, por lo que pasará a control de detención durante la tarde. “Yo estaba durmiendo y con la bulla pensé que era un terremoto… afortunadamente no me pasó nada”, expresó una de las víctimas.