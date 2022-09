Habla conductora que sufrió intento de asalto al volante: “Es un sacrificio terrible trabajar en aplicaciones”

Una conductora de una aplicación de transportes fue víctima de un asalto mientras transitaba con su vehículo por la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 22:50 horas del pasado miércoles 21 de septiembre en la avenida Domingo Tocornal, mientras la mujer circulaba junto a tres sujetos que se hicieron pasar por pasajeros. Uno de los individuos se encontraba como copiloto y los otros dos se sentaron en la parte trasera.

La dramática situación quedó registrada por una cámara instalada en el automóvil de la víctima, donde se observa que uno de los hombres que iba detrás la tomó por el cuello. Posteriormente, con una de sus manos la amenazó con un arma de fuego.

En ese instante, la conductora tomó la pistola con sus manos y forcejeó con el asaltante mientras gritaba “ayuda”. Paralelamente, otro sujeto revisaba las pertenencias de la mujer en la parte delantera del vehículo.

Luego, los delincuentes bajaron del auto y la víctima escapó del lugar a gran velocidad mientras reportaba lo ocurrido por medio de altavoz. “Ayuda, me querían robar. ¿Me siguen en el GPS?”, alertó.

El relato de la víctima

En conversación con CHV Noticias, Danitza Moreira relató los segundos de terror al volante. En primer lugar, cuenta que tomó el viaje en la interesección de Los Toros con México, en la comuna de Puente Alto, con destino a Independencia con Las Claras.

Asimismo, indicó una serie de hechos que la hicieron sospechar que eventualmente podría ser víctima de un asalto. “Cuando se subieron, primero me pagaron la carrera. Todos los que ocupamos las aplicaciones sabemos que eso se hace al final. Entonces, a mí me pasó $3 mil (…) Eso lo encontré sospechoso”, explicó.

En segundo lugar, señaló que uno de los sujetos le recordó a otro que llamara a su mamá porque “estaba preocupada”. Sin embargo, según relató la mujer, el hombre “tomó el teléfono, lo miré por el retrovisor y me fijé que no habló nunca”.

“Comenzamos el viaje, ellos iban muy sospechosos y yo les empecé a meter conversa, pero no me respondían. Empecé a mirar qué estaban haciendo y el que iba atrás del copiloto tenía las manos en los bolsillos, ahí dije ‘algo me va a pasar'”, afirmó.

En esa misma línea, sostuvo que el sistema de seguridad de su auto y una coordinación con otros conductores de aplicaciones fueron fundamentales para evitar una tragedia mayor. “Tengo un grupo de conductores, donde estamos organizados y por radio -nosotros tenemos una aplicación- nos vamos comunicando los traslados. En ese momento, estaba lo de Coldplay en el Estadio Nacional. Le dije a mis compañeros que ya iba asustada de dónde iba y hacia dónde”, dijo.

“A ellos los alertó el sonido cuando entra una llamada, ya que la operadora comenzó a decir ‘servicio de seguridad llamando al auto’. Ahí empecé a gritar ‘ayuda, me quieren robar’ y me contacté con ellos”, relató Moreira, quien describió a los asaltantes como adolescentes “entre unos 15 y 20 años, no más” y de nacionalidad chilena.

“Es un sacrificio terrible trabajar en aplicaciones y que más encima nos estén asaltando”, agregó.

