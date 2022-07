Conductora recibió piedrazo en rostro mientras manejaba en autopista: “Podría haber muerto”

Una conductora terminó con severas heridas en su rostro, luego de que un piedra fuera arrojada, presuntamente, desde una pasarela a su vehículo, el que conducía por la Autopista del So el sábado en la noche. “Podría haber muerto, no sabía qué estaba pasando”, sostuvo la mujer, quien siguió manejando para no detener el coche y exponerse a un eventual asalto. “Me quedó el ojo medio borroso. Todo el rato pensé que la idea era robarme, porque no me explico otro motivo, por eso no me quise detener”, agregó.