“Fue como un flash”: Conserje forcejeó y se avalanzó sobre ladrón para evitar robo en condominio de El Bosque

Una joven conserje fue atacada por dos delincuentes que intentaban ingresar a un condominio, ubicado en la comuna de El Bosque. La trabajadora en pleno forcejeo se avalanzó sobre uno de ellos para evitar de sacara un arma, lo que fue clave para evitar el robo. “Fue como un flash, me tiré hacia atrás y con el mismo vuelo me tiré hacia adelante para que el tipo no alcanzara a sacar la pistola”, dijo la funcionaria. ¿A qué riesgos se exponen los y las conserjes ante este tipo de episodios y cuáles son su facultades? Conoce todos los detalles acá.