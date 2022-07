Coreógrafo de TV fue brutalmente golpeado en la calle y terminó con arresto domiciliario: Dice ser inocente

Una pesadilla es la que vivieron Jaime Nahum, un conocido coreógrafo de televisión, junto a su amigo Diego Hernández. Ambos fueron agredidos en el sector de Bellas Artes por un grupo de personas, terminaron siendo denunciados por robo con violencia y quedaron con arresto domiciliario. Dicen ser inocentes de los cargos y víctimas de un nuevo tipo de delito.

Todo se produjo la noche del domingo 17 de julio, cuando los dos hombres se devolvían a su hogar tras compartir en locales de Bellavista. De pronto, más de una decena de desconocidos los arrinconan con sus motos y sin decirles nadas los golpean, les roban sus pertenencias y los desnudan.

“El ataque fue muy agresivo, eran motos que te acorralaban por una lado y otro… los golpes, el lenguaje“, contó Jaime Nahum a Contigo en la Mañana.

Asimismo relató que “llegó una niña que me identifica y dice que soy yo quien le robó y la ultrajó. Buscaban una plata y decían ‘acá esta’. Era todo muy turbio y confuso”.

“Demasiado salvaje”

Según contó el propio agredido, y también consta en sus registros de la aplicación Uber, el domingo Jaime Nahum salió de su trabajo entre las 20:30 y 21 horas de su trabajo en Lo Barnechea y se reunió con Diego Hernández para ir a un par de locales en Bellavista.

Estuvieron cerca de tres horas en el primero y se fueron al segundo. Tras esto, se marcharon a su casa. Cuando caminaban por el sector del Museo Bellas Artes aparecieron “muchas motos por sorpresa, y como fue de improvisto, le decía a mi amigo corre”.

“Corrí hasta el sector de la comisaría de Santo Domingo y ahí me agarraron, me acorralaron y no pude escapar. Me sacaron la chaqueta y me empiezan a pegar con palos, piedras, cascos de motos y una piedra en la cabeza”, describió Nahum.

En tanto que Hernández declaró que “me sentí vulnerable, no sabía qué estaba pasando, por qué esta gente me golpeaba, no entendía nada. Era demasiado intimidante, frustrante, demasiado salvaje. Me sustrajeron todo, me sacaron mis pertenencias y nos quitaron la ropa y nos hacen pasar como si fuésemos delincuentes”.

“Quedé inconsciente y despierto cuando me están arrastrando hacia un lado donde estaba mi amigo, a quien seguían pegando. Era mucha gente, más de 15 personas“, agregó el coreógrafo que trabajó en Yingo y Mekano.

Un nuevo tipo de delito

Nahum añadió que recién se enteró de lo que estaba pasando cuando ambos estaban siendo formalizados por robo con violencia, motivo por el que se encuentra con arresto domiciliario por 60 días.

Esto, porque “una niña venezolana dijo que fue atacada en el Metro República, cerca las 22 horas” de ese domingo, misma jornada en la que su registro del trayecto de Uber y cámaras de seguridad lo localizan en otros sectores. “Es imposible que estuviéramos en otro lado”, aseguró.

En la audiencia de formalización de cargos se enteraron que habían sido acusados de robo con violencia a una mujer. “Una persona con mis características la agarró del cuello, le tocó sus partes íntimas y le robó el celular. Y otra persona con las características de mi amigo Diego” también habría participado, informó. Ambos sostienen que son inocentes.

“Esta niña dice que en su casa activó el GPS del celular y que la señal del celular se encontraba cerca de un hotel, por eso cuando vamos pasando por ahí sucede esta situación”, agregó Nahum.

Sin embargo, argumentó, “lo que creo es que es el sistema de funcionar de ellos, encajaban las piezas, es extraño”.

Tesis que también comparte Juan Pablo López, su abogado: “Videos y testigos dan cuenta que mi representado se encontraba en un lugar muy distinto al momento de los hechos denunciados”.

“Interpondremos las querellas para establecer las responsabilidades de quienes agredieron y causaron graves lesiones a mi representado”, detalló el defensor, ya que “tenemos la convicción de que se trata de un nuevo tipo de delito, donde se elabora una grave denuncia contra las víctimas”.