Habla ex futbolista que sufrió violento asalto con su familia en Maipú: “Estuvimos 45 minutos amarrados”

Una familia fue víctima de un violento asalto en su casa ubicada en Maipú, atraco en el que al menos cuatro delincuentes apuntaron a los dueños de casa con armas de fuego. Entre las víctimas está el ex futbolista profesional Cristóbal Aliste, quien conversó con CHV Noticias sobre este dramático momento. “Estuvimos 45 minutos amarrados y tuvimos que salir rompiendo la puerta de nuestra habitación, de nuestro hogar”, relató el ex seleccionado Sub 20.