De la denuncia de violación a las funas y el juicio: La cronología clave del caso Martín Pradenas

Este martes inicia el juicio en contra Martín Pradenas (29 años), imputado por 7 delitos sexuales, entre ellos el de violación contra A.B., la universitaria que se suicidó el 13 de octubre de 2019, y de otras cinco denunciantes.

En total serán 37 jornadas las que están previstas para llevar a cabo el proceso ante la Justicia, las que se realizarán de manera semipresencial en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco.

A más de dos años de la muerte de la Antonia (20 años), la sala del tribunal revisará el caso cuyos antecedentes han impactado al país, tanto por su desenlace como por el relato de la denunciante y los registros de los momentos previos a que sucediera el hecho.

En detalle, Martín Pradenas Dürr será juzgado por:

Cuatro delitos consumados de abuso sexual de personas mayores de 14 años

delitos consumados de de personas Un delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años

delito consumado de de Dos delitos de violación de mayor de 14 años.

Constantes manifestaciones, funas y una cerrada defensa por parte de la familia de Pradenas han marcado esta tragedia que enlutó a una familia y a toda una comunidad. Estos son 22 fechas clave del caso y la investigación.

Cronología del caso Martín Pradenas

17/09/2019

A.B. llegó a Pucón, Región de La Araucanía, en el marco de las fiestas del 18 de septiembre. Durante esta noche se reunió con un grupo de amigas y fueron a una discoteque.

18/09/2019

La estudiante de Ingeniería Comercial fue vista saliendo durante la madrugada del recinto junto a un hombre que posteriormente se dio a conocer era Martín Pradenas. Ambos llegaron a una cabaña. Durante la mañana, la joven despertó en el lugar y envió un audio a una amiga, a quien le pidió la fuera a buscar: “Consu, Consu… ven a buscarme… ven a buscarme. Estoy violada”.

19/09/2019

A.B. envió un audio a Pradenas en el que le dice “hueón, me violaste”. “¿Qué hueá estái hablando? Yo no te hice nada”, respondió él.

12/10/2019

Cerca de las 22:00 horas, A.B. recibió una llamada, que duró 58 segundos, del celular de Martín Pradenas. En la instancia el hombre habría negado la acusación.

13/10/2019

La familia de la universitaria regresó de un viaje y encontraron muerta a su hija en el segundo piso de su casa en Temuco. La joven escribió un mensaje en el que narró todo lo sucedido.

9/11/2019

Se hizo pública la denuncia de otras cinco mujeres contra Martín Pradenas: cuatro por abuso sexual, una por violación.

3/12/2019

El padre de A.B. presentó una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de su hija en el Juzgado de Garantía de Temuco. La acción fue interpuesta el mismo día en que ella debía cumplir 21 años.

16/12/2019

Luego de que se hiciera público el nombre del denunciado, se llevaron a cabo manifestaciones y funas en su contra, tanto fuera de su casa como en redes sociales. Ante esto, su defensa presentó un recurso de protección para frenar los hostigamientos.

26/12/2019

Martín Pradenas entregó sus primeras declaraciones en el sitio Libertad Digital. En la instancia sostuvo que “por ningún motivo me considero un violador”.

5/5/2020

La Fiscalía solicitó formalizar por abusos sexuales y violación a Martín Pradenas. Aunque el estallido social y la pandemia habían dilatado la investigación, finalmente se fija audiencia para el 21 de julio.

14/06/2020

Se hizo público el registro de la cámara de seguridad de Pucón en las que aparece A.B. junto a Martín Pradenas en dirección a la cabaña.

19/07/2020

A días de su formalización, el denunciado se defendió y sostuvo “esto no es como se ha dicho ni como se ha mostrado. No porque se me haya hecho un juicio público o porque se haya manejado la información para hacerme ver culpable significa que lo soy”.

21/07/2020

Se inició la formalización de Pradenas por las 6 denuncias en su contra, que van desde 2010 hasta 2019.

24/07/2020

Pese a que inicialmente se había decretado el arresto domiciliario, la Corte de Apelaciones de Temuco revocó esta medida cautelar y ordenó la prisión preventiva. En diversos puntos de la comuna se registraron manifestaciones en su contra. Durante la noche, Pradenas fue trasladado ese mismo día hasta una comisaría y posteriormente a la cárcel de Valdivia.

13/08/2020

A un año de la muerte de su hija, el padre solicitó urgencia al proyecto de ley que busca erradicar la violencia de género y que en su memoria lleve el nombre “Justicia para Antonia”.

Enero – octubre 2021

La defensa de Pradenas presentó diversos recursos durante estos meses para poder sacarlo de la cárcel de Valdivia, pero todos fueron rechazados, por lo que continuó cumpliendo la medida cautelar privado de libertad.

25/02/2021

Se confirmó el hallazgo del celular de Pradenas que su familia había asegurado haber destruido, una pieza clave para la investigación.

26/08/2021

Fiscalía solicitó 41 años de prisión para el imputado.

6/12/2021

Se dio inicio a la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Martín Pradenas en el Tribunal de Garantía de Temuco.

10/01/2022

Finalizó la preparación del juicio oral y, en un último intento, la defensa del imputado solicitó la revisión de la prisión preventiva, pero la apelación fue revocada, ya que se consideró que su libertad sigue siendo un peligro para la sociedad.

14/06/2022

Este martes se dio inicio al inicio juicio contra Pradenas, el que se espera se extienda por 37 días, a 2 años y 8 meses del suicido de A.B.