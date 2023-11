“Me drogó y abusó de mí”: El crudo testimonio de víctima de abuso del fugado alcalde de Renaico

Continúa siendo un completo misterio el paradero del alcalde de Reinaco, Juan Carlos Reinao, quien fue formalizado por delitos sexuales y donde se le ordenó ingresar a prisión preventiva.

El edil está prófugo de la justicia y las críticas apuntan a que de haber comparecido de forma presencial en la audiencia, no habría escapado. La Policía de Investigaciones intensifica su búsqueda por todo el territorio nacional, además, se emitió una alerta roja internacional, en caso que ingrese por algún paso habilitado o se detecte su presencia en otro país.

Una situación que llama la atención es que Reinao solicitó días administrativos antes de darse a la fuga. El próximo lunes el Consejo Municipal de Renaico podría definir al alcalde subrogante que tomará su lugar.

El crudo relato de una de las víctimas de Reinao

A finales de agosto, CHV Noticias emitió un reportaje sobre los delitos sexuales cometidos por autoridades en la Región de La Araucanía, donde aparecía Reinao, quien en ese momento era acusado y aún no formalizado.

Una de las denunciantes, relató que el edil le invitó a una “reunión”, en la que podría conocer información sobre becas disponibles para ella y otros jóvenes que estudiaban en Contulmo. En ese momento (año 2016), la víctima tenía solo 16 años.

“Yo acudí a ese lugar, me dijo que no íbamos solos, pero cuando me recoge en su auto, me dice que la otra chica se había enfermado y que no podía ir. (…) Cuando llegamos a Contulmo, él me drogó. Él abusó de mí y me drogó, me dio un medicamento y hasta el día de hoy, no sé qué era”. De ahí en más, comenzó su calvario.

Llevada a abortar a Ecuador

La joven relató que fue manipulada por el alcalde, para hacerle sentir amedrentada, y afirmaba que nada le pasaría ya que decía que tenía “amigos que lo protegían”. “Los abusos continuaron en el tiempo, y en abril de 2017 quedé embarazada”, afirmó.

Esto la llevó a vivir una pesadilla, ya que siendo menor fue sacada del país y habría sido obligada a abortar en Ecuador. Todo, proporcionado e ideado por el edil, en un montaje que le permitió salir del país.

