Daniela Nicolás detalla estado de salud de su mamá tras encerrona: “La verdad es que la sacó barata”

La noche de este viernes se informó sobre la violenta encerona que sufrió la mamá de Daniela Nicolás en la Autopista Costanera Norte, por la salida de Tabancura. La mujer recibió múltiples golpes y amenazas al momento del robo, por lo que su hija, la ex miss Chile, entregó este sábado declaraciones sobre el estado de salud de su mamá, quien se encuentra hospitalizada en la Clínica Las Condes. “La verdad es que las agresiones fueron fuertes, tiene puntos en la cabeza, en la ceja y la frente, aparte de heridas en el cuerpo y machucones, pero dentro de todo está bien”, explicó la actriz. En esa misma línea, agregó que no era primera vez que ocurría algo así en su familia y que pese “al nivel que fue la verdad es que la sacó barata”, aseguró. Hasta ahora no se ha logrado dar con el vehículo sustraído.