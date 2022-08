“Pegaron balazos al aire”: Delincuentes dispararon para robar auto con guagua dentro en Maipú

Un violento robo se produjo en Maipú, donde una familia fue interceptada por un grupo de delincuentes para robarles el vehículo. Los antisociales descendieron de su coche para encarar a sus víctimas, quienes no pusieron resistencia, pero les pidieron poder sacar a su guagua de siete meses del auto. Ante esto, los sujetos dispararon al aire para que se apuraran. “Con pistola en mano me apuntaron a mí y a mi pareja. Les dije ‘déjame sacar a mi bebé’ y como me demoré, pegaron balazos al aire”, relató el hombre.