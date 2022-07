Vecinos denuncian violentas golpizas en el Parque Forestal

Vecinos del sector de Parque Forestal denunciaron violentas golpizas en el lugar, las cuales terminan en robo a las personas atacadas. Así lo relató Guido Gutiérrez, quien sostuvo a CHV Noticias que hace varias semanas atrás transitaba por el sector, cuando fue atacado por un grupo de individuos que lo comenzaron a golpear. “Se me acerca un grupo de extranjeros diciendo ‘es él’. Allí se me acerca la turba y comenzaron a golpearme. La mujer me decía ‘por violador’”, narró Gutiérrez y apuntó que fue despojado de sus pertenencias. No es la primera vez que hechos de esta magnitud ocurren, pues durante la jornada de este jueves el coreógrafo Jaime Nahum y su amigo Diego Hernández fueron atacados de la misma manera y, posteriormente, despojados de sus pertenencias.