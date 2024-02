“Se crió con nosotros”: El desgarrador relato de abuelos de Ari Salgado, joven asesinada en Maipú

Un macabro caso de femicidio se registró este martes en la comuna de Maipú. Un hombre fue indicado como el presunto autor de la muerte de su pareja tras propinarle heridas cortopunzantes y ocultar el cuerpo en un saco.

El hecho quedó al descubierto cuando el hombre le confesó el crimen a su hermana durante la tarde del martes y ella misma lo denunció ante Carabineros.

Hablan abuelos de joven asesinada en Maipú

En entrevista con CHV Noticias, los abuelos de Ari Salgado reaccionaron consternados ante el brutal crimen de su nieta.

“Conocía al joven pero no puedo decir más porque lo vi como tres veces. No puedo decir más porque mi nieta era reservada, ella no contaba sus problemas y se crió con nosotros desde guagüita“, señaló la abuela.

Asimismo, la adulta mayor detalló que “esa noche que salió yo confiaba que estaba en su pieza, pero cuando fueron pasando las horas dije ‘no está’ y después en la noche, como las 9, nos avisan”.

“Yo no podía creerlo, decía ‘tiene que ser una equivocación’. Nunca me imaginé lo trágico que estaba sucediendo“, agregó.

En tanto, el abuelo de la víctima describió al presunto autor del crimen como “un hombre caballero y respetuoso”, por lo que nunca se percató de algún comportamiento violento.

Sin embargo, reveló que la joven había contado a su madre que estaba “teniendo problemas” con su pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHV Noticias (@chvnoticias)

Síguenos en