Detallan detención de imputada por ataque a enfermera Pola Álvarez: “Se arroja al suelo y empieza a rezar”

“Ella, al momento en que se le informa de la detención, se descompensa y empieza a rezar, se arroja al suelo y empieza a rezar”. Así describió el Fiscal Francisco Lanas la reacción de Patricia Henríquez, imputada por el homicidio frustrado de la enfermera Polo Álvarez.

El Fiscal Jefe de Flagrancia Oriente encargado de la investigación de este caso detalló a El Mercurio cómo se ha llevado el proceso de investigación sobre este caso, en el cual también está implicado la pareja de Henríquez, Enrique Hanson González.

“Fue una noche bastante larga. Yo me acosté a las 5:00 y me levanté a las 7:00 nuevamente. No es nada en comparación al trabajo que hizo la Brigada de Homicidios de Metropolitana, del domingo, sin parar, hasta la detención y redacción del informe, casi tres días sin dormir”, comentó.

Por otra parte, Lanas manifestó la preocupación, por parte de la autoridad, de una posible fuga de los imputados, razón por la cual emitieron la orden de detención.

“Nos preocupaba (la fuga). Por eso solicitamos la orden de detención. Nos faltaban algunos medios de prueba. Por lo tanto solo pedimos la entrada y registro de los domicilios para ver si encontrábamos otro medios de prueba”, precisó el Fiscal, quien sostuvo que tienen muchos detalles del hecho para determinar como: “dónde el sujeto botó el arma, el cuchillo utilizado (…). Verificar si ella tuvo acceso a los turnos de la víctima”.

Vale recordar que el pasado 26 de junio, la enfermera Pola Álvarez terminó su turno en la Clínica Cordillera de Las Condes y, como era de rutina, se dirigió hacia su casa.

Fue en ese trayecto cuando sufrió un brutal ataque por parte de un individuo que la dejó con 11 puñaladas en diferentes partes de su cuerpo, debiendo ser rápidamente trasladada al recinto donde trabaja y en el que se mantuvo internada durante cuatro días, hasta que recibió el alta médica el pasado miércoles 29 de junio, día en que fueron detenidos Henríquez y González.