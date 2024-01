“Me golpearon”: Hotuiti Teao detalló violento asalto que sufrió en Las Condes al recibir delivery

El diputado Hotuiti Teao fue víctima de un asalto en Las Condes, cuando fue a recibir un delivery de sushi y llamó al gobierno a “poner mano dura” contra la delincuencia para generar más seguridad en el país.

“Hoy, al igual que muchos compatriotas, fui asaltado. Me disponía a recibir un pedido de comida, en el cual me tiraron el celular y me golpearon en el pecho”, comenzó relatando el legislador.

El relato de Hotuiti tras asalto

“Esto y cosas aún peores son las que viven miles de familias día a día en nuestro país. La delincuencia se está tomando nuestras calles, amenazando la seguridad de nuestros hijos y seres queridos”, continuó el parlamentario.

En esa línea, hizo énfasis en que ha citado en dos ocasiones a la ministra del Interior, Carolina Tohá, a la comisión de Seguridad de la Cámara “por el descontrol delictual que se vive en mi región de Valparaíso y en todo el país, y le pedimos que abordara la alerta de la embajada de Estados Unidos por alza de delitos en la región de Valparaíso por presencia del Tren de Aragua”.

“No sabemos qué más está esperando este gobierno para poner mano dura ante la inmigración ilegal de personas con antecedentes penales, ante el narcotráfico”, expresó.

“Estamos cansados de discursos grandilocuentes y pocos resultados, porque los asaltos y delincuencia son pan de cada día para todos los chilenos y chilenas”, cerró.

Francisca Ayala contó cómo quedó Hotuiti

Por su parte, su esposa Francisca Ayala dijo a LUN que su hijo fue quien le contó que Hotuiti había sufrido un asalto.

“Él hizo un pedido por internet y después fue caminando a retirarlo a dos cuadras de nuestra casa. Una escena tan cotidiana como esa se ha vuelto un peligro”, detalló.

Finalmente, sinceró que “Hotuiti me contó que quedó aturdido por la rapidez con que actuó el delincuente. No sabe si le pegó una patada o un combo, pero fue fuerte. Y eso que él es grandote”.

