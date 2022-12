Doble homicidio en Maule: Sujeto asesinó a su ex suegro y luego su ex pareja lo apuñaló

Al menos cinco asesinatos se han registrado en las últimas horas en la Región del Maule. En el caso de la comuna del mismo nombre, ocurrió un doble homicidio que conmocionó a la comunidad. Un hombre que presuntamente contaba con una orden de alejamiento por VIF, acudió al domicilio de su ex pareja y, al encontrarse con su ex suegro, le disparó y provocó su deceso inmediato. Posteriormente, la ex pareja del individuo, en compañía de uno de sus hijos, lo habría seguido y dado muerte con una puñalada. La mujer fue detenida, sin embargo, se investigará una presunta legítima defensa.