Las duras preguntas que enfrentó la mamá de Fernanda Maciel en juicio oral: “¡Era tu amiga, desgraciado!”

Este martes se dio inicio a la segunda audiencia del juicio oral en contra de Felipe Rojas, presunto autor del crimen de Fernanda Maciel, imputado por los delitos de violación con homicidio, aborto, inhumación ilegal y hurto.

En la primera jornada, tanto la Fiscalía como las partes querellantes analizaron los aspectos psicológicos del imputado y revisaron otras pruebas que serán parte del proceso. Mientras que en esta nueva audiencia, se llevó a cabo el interrogatorio a Paola Correa, madre de la víctima.

De acuerdo con lo expuesto por Contigo en la Mañana, la defensa del imputado, representada por la abogada Jacqueline Stubing, realizó una serie de preguntas que fueron catalogadas como “duras”, levantando una teoría que nuevamente vincula el caso con el narcotráfico.

Según se indicó, parte de las preguntas y respuestas fueron las siguientes:

¿Usted o alguien de su familia tenía vínculos con el narco ? – No.

? – No. ¿Conocía a las parejas de su hija? – Sí, a Luis Pettersen.

de su hija? – Sí, a Luis Pettersen. ¿Usted supo o se enteró si su hija tenía una pareja ligada al narcotráfico ? – No.

? – No. ¿Usted se enteró en ese tiempo si alguien le ofreció $200 mil por guardar 10 kilos de droga ? – No.

? – No. ¿Se acuerda de haber declarado el 20 de noviembre ante Carabineros? – Por fecha no recuerdo.

Dichos cuestionamientos, tal como se mencionó, se explican porque en algún momento del caso se habló de una línea investigativa ligada al narcotráfico. Sin embargo, ésta fue descartada y luego reflotada por la defensa.

Dentro de las preguntas, a la madre de Fernanda le consultan sobre un sujeto llamado Álex, quien sería un conocido microtraficante del sector y habría ido a la casa de la víctima para conversar con Paola debido a que lo estaban vinculado al caso.

Lo anterior fue dado a conocer por Stubing, quien leyó la declaración que realizó Paola y que nombró en este interrogatorio, que data de un 20 de noviembre.

Según leyó la defensa, la mamá de la víctima declaró entonces que “sí me enteré que alguien le encargó que (Fernanda) guardara 10 kilos de cocaína“. Ante esto, Paola interrumpió y preguntó “¿yo dije eso?”.

Continuando, la abogada reflotó otra presunta contradicción entre la respuesta actual de Paola y lo que dijo en esa declaración, asegurando que “este sujeto, Álex, llegó a la casa y le dice a Paola ‘yo vengo a hablar con usted porque me están vinculando a la desaparición de su hija’“.

Finalmente, cabe mencionar que en los peritajes realizados a dicha vivienda no se encontró droga.

Al término de este interrogatorio, agregaron desde el matinal de Chilevisión, Paola le gritó al imputado: “¡Fernanda era tu amiga, desgraciado!”.

Asimismo, al salir de la audiencia, Correa declaró que “me preguntaron algo que no viene al caso, es una arista que siempre se investigó pero que todos sabemos que no tiene nada que ver“.

“No sé si ellos pensaban que me iba a contradecir, pero ha pasado tanto tiempo que eran cosas que no me acordaba“, añadió Paola.

Sobre el grito contra Rojas, sostuvo que “yo soy la voz de mi hija, él le calló la voz a mi hija y yo estoy aquí para defenderla. La Fernanda era su amiga, él es un desgraciado y tiene que pagar, por eso estoy aquí”.