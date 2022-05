Investigan encerrona contra alcalde de Estación Central: Lo amenazaron con un revólver y bates

Durante la noche de este domingo 22 de mayo, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, sufrió una encerrona a eso de las 23:00 horas en calles del centro de Santiago.

Tras lo anterior, Carabineros de Chile se encuentra realizando una serie de diligencias para dar con los responsables del suceso, quienes abordaron al jefe comunal en el momento que circulaba junto a su pareja en su vehículo particular por la calle Bulnes.

Según informaron las autoridades, el edil habría sido amenazado con un revólver y bates de madera, para luego ser obligado a descender del auto que posteriormente fue sustraído.

En ese sentido es que por instrucción de la Fiscalía, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias del caso.

Por su parte, la autoridad comunal viralizó un video en el cual agradece todas las muestras de cariño tras el suceso, asegurando que no resultó con daños físicos y que como todo chileno, no está exento de este tipo de situaciones.

“Quiero agradecer todas las muestras de aliento, toda la preocupación de parte de mis vecinos y vecinos por el robo del auto que sufrí anoche. Afortunadamente no fue violento, se hizo la denuncia correspondiente y esperando en Dios que lo puedan encontrar rápidamente y que la policía pueda hacer trabajo”, dijo el edil en su cuenta de Twitter.

“Decirle a todos que como cualquier chileno no estoy exento de que me puedan asaltar. Todos sabemos cual es la situación que nos encontramos en el país y estamos trabajando fuertemente para que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo”, añadió Muñoz.

“Reiterar mi agradecimiento y la preocupación de todos, afortunadamente no fue algo que nos haya causado algún tipo de daño, así que a seguir trabajando para que tengamos un mejor país y una comuna mucho más segura“, sentenció.