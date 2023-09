Ministro de Relaciones Exteriores sufrió “encerrona” en Vitacura: Carabineros detuvo a dos sujetos

Durante la madrugada de este domingo 10 de septiembre el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren Stork, sufrió un robo con intimidación fuera de su domicilio en Vitacura.

Se trató de una “encerrona” que tuvo lugar justamente luego de que el canciller regresara desde el aeropuerto de Santiago, donde tuvo que recibir al presidente de México, para luego retornar hasta su residencia.

Sin embargo, la inmediata acción de la escolta permitió repeler el robo, ya que la funcionaria percutó 13 disparos luego de que uno de los antisociales le atacara en primer lugar con un arma de fuego.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Marcela Cubillos de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente indicó que: “La Fiscalía se encuentra actualmente investigando un delito de robo con intimidación ocurrido en la comuna de Vitacura, cuya víctima es el ministro de Relaciones Exteriores“, indicó.

“Iba a bordo de su vehículo junto a su escolta y el conductor de dicho vehículo. Ellos lo hacían (se transportaban) desde el aeropuerto, una vez que recibieron al presidente de México y se trasladaban al domicilio del ministro”, agregó.

“Al llegar al lugar la escolta se da cuenta de que iba llegando al pasaje un vehículo, en marcha atrás, del que se bajan dos sujetos. Uno de ellos estaba premunido de un arma de fuego, quien efectúa un disparo en contra de la funcionaria y ella lo repele con aproximadamente 13 disparos, resultando uno de los imputados con una lesión. Actualmente se encuentra siendo atendido en el Hospital Salvador”, acotó.

Dos sujetos detenidos

“Los imputados fueron detenidos posteriormente, en un tiempo próximo, en las inmediaciones del domicilio del afectado”, señaló Cubillos, agregando además que los delincuentes habrían tenido señales de sangre en sus prendas de vestir.

“Se encuentra un arma también, que es la utilizada por ellos para cometer el delito. Esta detención fue realizada por funcionarios del GOPE”, indicó.

Además, la autoridad indica que Carabineros se mantiene trabajando en el lugar para poder recabar antecedentes y lograr la detención de otro sujeto que se encuentra prófugo. Por otro lado, se destacó que los antisociales poseen antecedentes penales.

¿Cuál es el estado de salud del ministro?

“El ministro se encuentra tranquilo, no se vio afectado, no resultó lesionado. No se vio tampoco directamente intimidado, puesto que la escolta intervino oportunamente“, señaló.

“Él se encontraba abordo del vehículo, no alcanzó a descender puesto que la escolta evita que eso ocurra para resguardar su seguridad”, cerró.

Registro de Carabineros en el lugar de los hechos:

