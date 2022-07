Entrevista extendida a enfermera Pola Álvarez tras ataque: “El 1 de junio comenzaron las agresiones físicas”

Pola Álvarez, la enfermera apuñalada el 26 de junio tras salir de su turno en la clínica Cordillera de Las Condes, habló en exclusiva con CHV Noticias.

“Recuerdo todo”, aseguró la profesional, quien sostuvo que ese día “me fui con un sentimiento de angustia de la clínica, dije que tenía un mal presentimiento desde el sábado, no sabía por qué”.

Además contó que ese día ella vestía bajo la ropa una faja que “salvó mi vida”. “Cuando me proporciona la primera estocada, le cuesta ingresar a mi abdomen, porque estaba esta faja que era de silicona, muy dura y que atrapó este cuchillo, que era como una daga de 20 centímetros”, detalló.

Respecto de su ex compañera, Patricia Henríquez Cortez, quien se mantiene en prisión preventiva junto a un segundo imputado por la autoría en la agresión, la víctima indicó que ella llegó a su turno luego de que hubiese una seguidilla de reclamos en su turno debido a cómo desempeñaba sus labores. “Tenía muy malos tratos con los técnicos paramédicos, a los cuales los enviaba a hacer funciones de muy mala manera”, detalló.

“Yo soy mucho de abogar por mis compañeros, quizás a puertas cerradas o a viva voz, pero para mí es blanco o negro. Tú no puedes tratar mal un día a un compañero de trabajo y al día siguiente tratarlo estupendo y hacer como que nada pasó, porque eso no es lo natural”, señaló Álvarez, agregando que “había una seguidilla de cosas que te daban para pensar que (Henríquez) sí podía tener un trastorno de personalidad“.

La situación se agravó cuando Álvarez asumió la jefatura del turno, el pasado 1 de junio, instancia en que “comenzaron las agresiones físicas”, ejemplificando con que “un día me tiró una hoja en la cara” frente a pacientes y colegas.

“Cuando yo asumo, ella comienza a decir que yo soy la que la maltrato, que yo soy la que no la deja almorzar, que restrinjo su horario de colación, que no la dejo salir afuera a airearse, que la trato mal frente a los pacientes (…) Una serie de cosas que no fueron efectivas, no fueron reales, porque yo estoy siempre sonriendo y tirando una talla”, continuó Álvarez.

De hecho, ejemplificó que este conflicto escaló a tal nivel que pudo ser testigo de cómo ocurrieron cosas preocupantes con pacientes. Recordó un día en que puso una vía venosa, la que “quedó perfectamente instalada; voy a atender a otro paciente, y después esa misma llave de la vía venosa estaba abierta de par en par y el paciente desangrándose“.

“Hubo muchos hechos que se comentaron y se hizo caso omiso por la jefatura“, sostuvo.

Hubo además otros sucesos significativos que ocurrieron el 17 y 18 de junio.

“El 17 se le entregan las llaves de la caja de los controlados, una caja fuerte donde se guardan estupefacientes (…) Se las entregan a ella con testigos y por mano, y ella dijo nunca las recibió. Las llaves nunca aparecieron y cuando abrimos la caja fuerte, se habían perdido estupefacientes, los mismos que la jefa intentó pasar colados”, dijo Álvarez.

“Ese día se descompensó porque le dije ‘tú tienes las llaves, hazte cargo’, y se descompensó diciendo que yo quería que la echaran“,relató. Posterior a eso, se acercó a un mesón y botó la comida de Álvarez.

“El día 18 fue cuando pasó a mayores la situación, que dijo que yo la dejaba en el lado respiratorio porque quería que se muriera, que quería matarla (…) Dijo que quería matarla y que por eso se iba a vengar“, enfatizó la afectada.

Finalmente, la enfermera atacada también repasó el finiquito que se le presentó a la imputada y que no firmó, acusando malos tratos y luego enviando una carta al gerente de salud de la clínica. Así como hostigamientos por Instagram y redes sociales, junto a ofrecimientos para cuidar a los hijos de Álvarez cuando ella hiciera turnos extra.

“Llegué a pensar en un momento que le gustaba, era muy extraño”, reconoció la víctima.