La bloqueó, desconoció paternidad y huyó de Chile: Mujer denuncia que ex pareja la estafó con $50 millones

Una insólita situación está viviendo una mujer, médico de profesión, que fue estafada por su ex pareja, Isaías Ibarra, por una suma de $50 millones de pesos. En 2018 huyó del país en dirección desconocida y desde entonces no ha tenido contacto con la víctima.

“Me bloqueó de todos los lados, yo había quedado embarazada, incluso también se desentendió de ese hijo. También me bloqueó en redes sociales y no supe dónde más estaba hasta el minuto que me dijo que se había ido a Suiza”, confesó la mujer en el matinal Contigo La Mañana de Chilevisión.

Pero llegó el momento en que la doctora -cuya identidad prefirió omitir- se dio cuenta que todo se trataba de un engaño e interpuso una querella civil y penal por el delito de estafa contra el hombre, quien además se hacía pasar por arquitecto.

En consecuencia, desde el 9° Juzgado de Garantía de Santiago acogieron su demanda y determinaron que el imputado era culpable del delito de estafa en grado de consumado, por lo que le dieron una sentencia de 300 días en prisión y una multa de 11 UTM pagadas en 11 cuotas.

La defensa del supuesto arquitecto presentó un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, la cual fue rechazada por el máximo tribunal.

Lamentablemente, la situación no termina allí, ya que ambos se habían convertido en padres cuando aún estaban en una relación, pero meses más tarde Isaías se habría desentendido de su paternidad y cortó contacto con la madre.

“Si es verdad lo que dices, que estás embarazada, no se quién es el padre, pero no lo soy. Las pastillas que tomo no me dejan ser padre. Mucho de los últimos meses no recuerdo por mi depresión y exceso de alcohol, cometí muchos errores”, es parte de un mensaje que le envió el estafador a la víctima.

Por su parte, la víctima insiste en que mientras duró su relación fue todo muy distinto y dice haber caído en su engaño porque supo entrar en confianza con ella y toda su familia.

“En relación a la Iglesia él ganó mi confianza y con eso como que yo bajé la guardia de darme cuenta de las circunstancias que mostraban que todo esto era una estafa, una puesta en escena, un engaño”, expresó la doctora.