Familia de joven fallecida busca a falso médico que la operó en su living: “Puede seguir matando”

En medio del dolor y la angustia, este lunes se realizó el funeral de Nicole Padilla, la joven que murió en una cirugía de aumento de mamas realizada por un médico falso en el living de su casa. No solo embarga la pena a la familia, sino también la rabia de no saber dónde está el responsable del deceso, Pedro Ibáñez Villalobos, quien no figura en los registros de profesionales de la salud. Y mientras este último se encuentra prófugo, la madre de la víctima quedó en prisión preventiva acusada de homicidio y ejercicio ilegal de la profesión de médico.