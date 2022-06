La indignación de familia de joven que murió en choque: Conductor quedó con suspensión de licencia

La madrugada del 5 de junio, Víctor Cancino (20 años), quien iba abordo de un vehículo, murió tras ser impactado por otro coche a alta velocidad. El conductor responsable se dio a la fuga, pero posteriormente se entregó a la justicia en Linares. Tanto el alcotest como el narcotest dieron positivo, pero la alcoholemia no fue realizada. La familia cuestiona que el hombre sólo fue formalizado por manejo en estado de ebriedad y huir del lugar, pero no por el fallecimiento ni el eventual consumo de drogas. El individuo quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional, firma quincenal y suspensión de licencia. Ariel Cancino, tío del joven, declaró que “hay algo ahí, como ellos son de plata y nosotros no tenemos como ellos”. Asimismo, indicó que “pensamos que es porque tienen más que uno”. Ahora, están a la espera del informe de Carabineros y la posibilidad de una reformalización.