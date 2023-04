“Esas pistolas de juguete no les sirven”: Familiares de carabinero asesinado Daniel Palma piden justicia

Hasta la casa de la madre del cabo de Carabineros Daniel Palma en Rancagua han llegado familiares, amigos y vecinos para despedir al nuevo mártir de la institución que fue asesinado en horas de este miércoles tras un operativo policial en Santiago Centro.

De acuerdo a lo comentado por sus cercanos, se tomó la decisión de velarlo allí porque Palma iba muy seguido al hogar de su madre, hasta donde también han llegado diferentes muestras de cariño por parte de personas que lo conocían.

“Era una excelente persona. Excelente sobrino y era una persona muy tranquila, muy cariñosa, todos lo querían, todos los vecinos. Amaba a su institución, porque siempre quiso ser carabinero”, señaló un tío de Daniel Palma a CHV Noticias.

En ese sentido, el familiar expresó duras críticas en torno a la legislación actual y al equipamiento de seguridad y defensa que utilizan los uniformados, catalogando las armas de servicio como “de juguete”.

“Falta mano dura y que armen a Carabineros, que los armen, porque esas pistolas de juguete no les sirven (…) como para muchos de mi familia, yo pienso que mejor ni la ministra ni el presidente dé la cara acá porque hasta el momento no ha dado su voz, no se ha escuchado (…) ojalá que se haga justicia porque… ustedes han visto, por todos los que se han ido, ¿qué justicia se ha hecho?”, reflexionó su familiar.

Por su parte, el padrastro de Palma expresó que “no le gustaba otra cosa” que trabajar como carabinero. “Era como era nomás, buena persona… siempre conversando con los vecinos (…) tienen muy poco como defenderse (los carabineros)”.