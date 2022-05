Fiscal entrega nuevos antecedentes sobre chilena encerrada en Perú: “Estaba muy delgada y sumisa”

Karen Padilla, fiscal a cargo del caso en Lambayeque, entregó detalles sobre el presunto secuestro de la chilena Viera Rivera (42) en la ciudad de Chiclayo, Perú. Mientras la familia del acusado, Giorgio Armas, descarta las acusaciones en su contra, hay relatos de vecinos que dicen jamás haber visto a esta mujer junto a su hija de tres años en los alrededores. Según indicó la persecutora, tras el rescate “pudimos observar a Viera, una persona muy delgada, callada, sumisa. No podía hablar ninguna palabra sin que esté mirando al esposo o al suegro. Se sentía aturdida, no hacía nada, no sabía ni qué hacer”. Asimismo, añadió que “por el momento estamos en una investigación preliminar, estamos abriendo investigación por el delito contra la libertad personal, en este caso, sería el delito de secuestro”. Otro dato entregado por el esposo de Viera, Giorgio Armas, apunta a pérdida de bebe en a comienzos de mayo, y por eso dice que estaba delgada y triste, pero esto no coincide con versión de Fiscalía.