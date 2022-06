Fiscalía trabaja en dar con responsable de muerte de carabinero: Aseguran tener imágenes y testigos claves

Durante horas de la tarde de este viernes, un funcionario de Carabineros fue herido fatalmente en la cabeza luego de recibir un disparo mientras se encontraba realizando una fiscalización en una barbería en Pedro Aguirre Cerda. En ese contexto, fue que Cristián Toledo, de la Fiscalía Metropolitana Sur, ratificó que funcionarios de orden llegaron hasta un local comercial en el cual un sujeto portaba un arma “tipo pistola”. Tras lo anterior, al momento de intentar reducir al sujeto, éste efectuó un disparo, “al menos”, que impactó al funcionario de orden, falleciendo posteriormente en el hospital. Asimismo, el fiscal agregó que la víctima no pudo hacer uso de su arma de servicio. Con respecto a las pericias del delito, indicó que se está investigando un vehículo en el cual se habría desplazado él o los sujetos que dispararon a carabineros, y así detener al involucrado. No obstante, precisó que los antisociales arrancaron a pie tras el suceso. Con relación a las pruebas, indicó que se han levantado imágenes por los pórticos en los cuáles habría pasado el automóvil, para observar la dinámica del hecho. Finalmente detalló que hay declaraciones de testigos que permitirían individualizar a los sujetos y que aún no hay detenidos.